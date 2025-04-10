MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.