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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
08:15
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı, 3 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Mart ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasıyla, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın üçüncü dilimi de kesinleşmiş oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz memur maaş zammı hesaplamaları