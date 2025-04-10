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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 08:15

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı, 3 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Mart ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasıyla, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın üçüncü dilimi de kesinleşmiş oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz memur maaş zammı hesaplamaları

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Mart 2025 TÜİK enflasyon verilerinin 3 Nisan'da açıklanmasıyla, memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oluyor. Mart ayı enflasyonu yıllık %38,10, aylık ise %2,46 olarak belirlendi. Bu oranla, emekli maaşlarına yapılacak artış %2,46 olarak belirlendi. Yılda iki kez yapılan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekli maaşlarını etkilerken, gözler şimdi Temmuz'da yapılacak zam oranına çevrildi. İşte 2025 Temmuz memur maaş zammı hesaplamaları

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.

Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,87 artacağını öngörüyordu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DURUM: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.
Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.