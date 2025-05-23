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MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
01:29
MEMUR ZAMMI 2025 SON TABLO: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. 4 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zammı hesaplanırken, son iki veri için Piyasa Katılımcıları Anketi tahminleri ele alındı. Bu tahminler doğrultusunda Temmuz zammı için 6 aylık enflasyon hesaplamaları başladı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...