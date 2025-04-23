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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:08

MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez yapılan maaş artışlarında belirleyici olan TÜİK enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz zammına ilişkin hesaplamalar başladı. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık farkın üçte biri netleşti. Memur maaşına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleşimiyle belirlenecek. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamların ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz ayında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar

MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 Temmuz memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ilk 3 aylık fark netleşti. Şimdi gözler Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı, memur maaş zammında belirleyici olacak. Buna ek olarak, toplu sözleşme zammı da Temmuz artışına dahil edilecek. İşte 2025 Temmuz memur zammı hesaplamaları

MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.