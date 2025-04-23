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MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:08
MEMUR ZAMMI YENİ HESAPLAMA| Öğretmen, polis, hemşire, ebe, doktor... Yeni yılda memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yılda iki kez yapılan maaş artışlarında belirleyici olan TÜİK enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz zammına ilişkin hesaplamalar başladı. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık farkın üçte biri netleşti. Memur maaşına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleşimiyle belirlenecek. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamların ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz ayında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar