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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 18:53

Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Milyonlarca kamu çalışanın gözü memur zammı son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmelere çevrildi. Son olarak Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Peki Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte son durum

Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Memur zammı ne kadar, memur maaş zammı kaç TL olacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından Ocak 2022 memur zammı geri sayımı başladı. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı ocak ve temmuzda olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Son olarak 5 aylık enflasyon verisine göre yüzdelik oran belli olmuştu. Peki Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur zammı henüz belli olmadı. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor.

Memur-Sen'den açıklama: Ek zam talebimizi ilettik

Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik | Video

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

MEMUR-SEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık.

2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.

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Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

2- Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

3 - Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek

MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR

Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor.

Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 En düşük en yüksek memur zammı maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı?
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