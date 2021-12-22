MEMUR ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Memur zammı henüz belli olmadı. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİ DE BEKLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor.
Memur-Sen'den açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik | Video
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
MEMUR-SEN'DEN İLK AÇIKLAMA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık.
2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.
3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.
4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.