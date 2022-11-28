MEMUR ZAMMI OCAK 2023 MAAŞ TABLOSU: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı tahminleri ve beklentileri gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuzda ara zam alan memur maaşı 2023 ocak için yeniden değerlendiriliyor. Yılın son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek memur maaş zammı için 4 aylık oran geride kaldı. 4 aylık verilere göre zam oranı 11,84 olarak hesaplanırken kesin tutar, Ocak ayında netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl memur maaş zammı için farklı bir hazırlık olduğu biliniyor. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı son dakika haberleri...