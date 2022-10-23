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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:18

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon oranı temel alınarak kararlaştırılacak olan zamlı memur maaşları, Ocak 2023'te netleşecek. 3 aylık oranın geride kalmasıyla beraber 2023 Ocak memur maaş zammı öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar tarafından araştırılıyor. Enflasyon üstünde olması beklenen memur zammı için hükümetin sosyal refah çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı sonrası enflasyon farkına göre memur maaşı hesaplama tablosu ve son veriler.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Hatırlanacağı üzere memur maaşlarına son olarak Temmuz ayında %42,35 oranında zam yapılmıştı. Şimdi tüm gözler 2023 Ocak'ta yapılacak olan memur maaş zammı için hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni yıla kısa süre kala 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan 2023 Ocak memur maaş zammı hesaplama tabloları da şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklaması, memur maaşlarının 2023 Ocak zammı ile iyi bir iyileştirme alacağını gösterdi. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zamlı memur maaş tablosu ile polis, doktor, hemşire, öğretmen maaşları ve son gelişmeler…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

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