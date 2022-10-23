Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:18

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak’ta ÇİFTE ZAM geliyor! Enflasyon farkına göre yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon oranı temel alınarak kararlaştırılacak olan zamlı memur maaşları, Ocak 2023'te netleşecek. 3 aylık oranın geride kalmasıyla beraber 2023 Ocak memur maaş zammı öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar tarafından araştırılıyor. Enflasyon üstünde olması beklenen memur zammı için hükümetin sosyal refah çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı sonrası enflasyon farkına göre memur maaşı hesaplama tablosu ve son veriler.