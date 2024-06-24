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Haberler Yaşam MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:36

MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika gelişmeleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir kala gözler emekli ve memur zam oranı için Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Son veriye sayılı günler kalırken ''En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusu araştırılmaya başladı. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi meslekler için zam oranı sorgulanıyor. Temmuz zammı ile memurlar ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Geriye ise sadece tek bir very kaldı. Bu noktada meslek memur zammı hesaplama tablosu, enflasyon farkıyla memur zammı yüzde kaç olacak soruları yanıt aramaya başladı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile zam oranını belirleyecek. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur maaşı zammı hesaplama işlemleri...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

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MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?

6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,39
• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,39
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,03
• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,93

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