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MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:36
MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukat... En düşük memur maaşı ne kadar olur?
Memur zammı 2024 Temmuz son dakika gelişmeleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir kala gözler emekli ve memur zam oranı için Bakanlık açıklamalarına çevrildi. Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Son veriye sayılı günler kalırken ''En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorusu araştırılmaya başladı. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi meslekler için zam oranı sorgulanıyor. Temmuz zammı ile memurlar ne kadar maaş alacağını araştırmaya başladı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri...