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Merak edilen liste paylaşıldı! İşte 2025 dünyanın en güçlü orduları: Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:09
Merak edilen liste paylaşıldı! İşte 2025 dünyanın en güçlü orduları: Türkiye sıralamada kaçıncı sırada?
2025 yılının en güçlü orduları listesi açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından açıklanan listeye göre; Türk ordusu birçok ülkeyi geride bırakırken ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi...