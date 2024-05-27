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Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
12:49
Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven ise herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar yaptı. "Oh canıma değsin, beter olun" diyen Güven, açtığı canlı yayında da futbolseverlere küfürler yağdırdı. Ağza alınmayacak küfürler eden Güven, büyük tepki aldı: "Terbiyesiz astrolog", "Her sözü iğrenç mide bulandırıcı izlemeye utandım", "Prim kasıp tahminlerde bulunurken güzel de, insanlar tepki verince mi kötü?"