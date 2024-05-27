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Haberler Yaşam Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:49

Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven ise herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar yaptı. "Oh canıma değsin, beter olun" diyen Güven, açtığı canlı yayında da futbolseverlere küfürler yağdırdı. Ağza alınmayacak küfürler eden Güven, büyük tepki aldı: "Terbiyesiz astrolog", "Her sözü iğrenç mide bulandırıcı izlemeye utandım", "Prim kasıp tahminlerde bulunurken güzel de, insanlar tepki verince mi kötü?"

Meral Güven TikTok’ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Galatasaray, şampiyon olmayı başardı. Galatasaray'ı haftalardır takip eden Fenerbahçe ise kendi evinde küme düşen İstanbulspor'a 6 gol atarak ligi ikinci sırada tamamladı.

Meral Güven TikTok’ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

İki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında astrolog Meral Güven de yaptığı yorumlarla ön plana çıktı. Güven, ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını anlattı.

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Meral Güven TikTok’ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Yaptığı yorumlarla sosyal medyada prim yapıp takipçi ve izlenme sayılarını hızla artıran Güven, Galatasaray şampiyon olunca başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverleri kızdıran paylaşımlar yaptı.

Meral Güven TikTok’ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

MERAL GÜVEN: "OH CANIMA DEĞSİN BETER OLUN"
Güven, "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar.

Meral Güven TikTok’ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü?

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