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Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
11:23
Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?
Geçtiğimiz ay, sabah saatlerinde Bursa'da görülen, dün akşam da Van semalarında görülen mercek bulutu, gören vatandaşları heyecanlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki mercek bulutları ne anlama geliyor, depremin habercisi mi? İşte o cevaplar...