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Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:23

Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

Geçtiğimiz ay, sabah saatlerinde Bursa'da görülen, dün akşam da Van semalarında görülen mercek bulutu, gören vatandaşları heyecanlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki mercek bulutları ne anlama geliyor, depremin habercisi mi? İşte o cevaplar...

DHA
Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.

Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video

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Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

MERCEK BULUTLARI NEDEN OLUŞUR?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek bulutu neden olur?

Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.

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