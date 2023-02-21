Van semalarında mercek bulutu görüldü | Video
Van'ın semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.
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