MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (ARALIK 2024): TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

Aralık 2024 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını verecek olan Para Politikası Kurulu toplantısının tarihini açıkladı. Faiz kararının etkisi, özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...