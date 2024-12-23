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Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:07

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (ARALIK 2024): TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

2024 yılının son faiz kararı için gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Aralık ayı faiz kararı, özellikle altın ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere tüm piyasa oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Aralık ayındaki toplantısının tarihi belli oldu. Kasım ayında açıklanan faiz kararıyla politika faizi %50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki,Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

Aralık 2024 Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını verecek olan Para Politikası Kurulu toplantısının tarihini açıkladı. Faiz kararının etkisi, özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kararına göre son 6 ayda değişikliğe gidilmeyerek faiz kararı yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

2024 YILI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu. 2024 yılında yapılan PPK toplantılarında faiz oranları şu şekilde belirlendi:

Ocak ayı: %45
Şubat ayı: %45
Mart ayı: %50
Nisan ayı: %50
Mayıs ayı: %50
Haziran ayı: %50
Temmuz ayı: %50
Ağustos ayı: %50
Eylül ayı: %50
Ekim ve Kasım ayları: %50

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu toplantı takvimine göre 26 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Piyasalar ve yatırımcılar, 2024 Aralık ayında TCMB'nin faiz indirimi yapmasını bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını erkene alacağına dair beklentiler güçlenmişken, uzmanlar 200 baz puanlık bir indirimin söz konusu olabileceğini öngörüyor. Bu indirimin ardından, banka politika faizinin 2025 yılı Aralık ayına kadar %28,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Faiz indirimi, ekonomideki toparlanma sürecine paralel olarak, piyasalarda yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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