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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (ARALIK 2024): TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:07
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (ARALIK 2024): TCMB aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa anketleri nasıl?
2024 yılının son faiz kararı için gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Aralık ayı faiz kararı, özellikle altın ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere tüm piyasa oyuncuları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Aralık ayındaki toplantısının tarihi belli oldu. Kasım ayında açıklanan faiz kararıyla politika faizi %50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki,Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?