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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:25
2024 yılının son TCMB faiz karar için gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı kararlara çevrildi. Aralık ayında açıklanacak son faiz kararıyla ekonomiye yön verecek kritik adımların atılması beklenirken, faiz beklentilerine ilişkin beklentiler paylaşıldı. Piyasalar ve vatandaşlar tarafndan merakla beklenen toplantıda uzun zamandır değişmeyen faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2024 ne zmaan, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?