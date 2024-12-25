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Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:25

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 yılının son TCMB faiz karar için gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı kararlara çevrildi. Aralık ayında açıklanacak son faiz kararıyla ekonomiye yön verecek kritik adımların atılması beklenirken, faiz beklentilerine ilişkin beklentiler paylaşıldı. Piyasalar ve vatandaşlar tarafndan merakla beklenen toplantıda uzun zamandır değişmeyen faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2024 ne zmaan, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yılın son faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı kararları arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2024 ne zmaan, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu toplantı takvimine göre 26 Aralık 2024 (yarın) 14:00'da açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 YILI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu. 2024 yılında yapılan PPK toplantılarında faiz oranları şu şekilde belirlendi:

Ocak ayı: %45
Şubat ayı: %45
Mart ayı: %50
Nisan ayı: %50
Mayıs ayı: %50
Haziran ayı: %50
Temmuz ayı: %50
Ağustos ayı: %50
Eylül ayı: %50
Ekim ve Kasım ayları: %50

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

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