MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK 2024: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yılın son faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı kararları arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2024 ne zmaan, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar...