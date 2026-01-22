Haberler
Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde? Yılın ilk kararı bugün belli oluyor!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 10:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı sonuçlandığında yılın ilk faiz kararı saat 14:00'te kamuoyuna açıklanacak. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde sorusuyla araştırmaları hızlandırdı.