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Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:15

Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!

Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelen kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, sabit mi kaldı? İşte piyasaların merakla takip ettiği 2026 Haziran PPK toplantısı hakkında detaylar.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden biri olan haziran ayı faiz kararını duyurdu. Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan bankanın, yaz döneminin bu ilk toplantısında nasıl bir patika izleyeceği merak konusu olmuştu.

Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!

HAZİRAN 2026 FAİZ KARARI BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takvimine göre haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 11 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Tüm piyasaların, döviz kurlarının ve altın yatırımcılarının odaklandığı faiz yüzde 37'de sabit tutuldu.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!

2026 MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!

EKONOMİSTLERİN VE PİYASALARIN HAZİRAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Uzmanlar görüşlerini politika faizinin yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılacağı yönünde şekillendirdi.

Öte yandan anket sonuçları da görüşleri destekler nitelikte. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi son anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oldu! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB Açıklandı!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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