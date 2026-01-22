Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:29

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? Yılın ilk faiz kararı bugün belli oluyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Toplantı sonuçlandığında yılın ilk faiz kararı saat 14:00'te kamuoyuna açıklanacak. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde sorusuyla araştırmaları hızlandırdı.

Piyasa beklentileri TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi yönünde. Son toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın yılın ilk ayında vereceği karar merak konusu oluyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde soruları yanıt arıyor. Kredi faizlerini doğrudan etkileyecek olan karar saat 14:00'te belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugünkü toplantının ardından açıklayacak. Kararın saat 14:00'da Merkez Bankası resmi internet sitesinde duyurulması bekleniyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

2025'in son kararı aralık ayında yapılan PPK toplantısının ardından açıklandı. Buna göre, 2025 Aralık ayı politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026