Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? Yılın ilk faiz kararı bugün belli oluyor!

Piyasa beklentileri TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi yönünde. Son toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın yılın ilk ayında vereceği karar merak konusu oluyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde soruları yanıt arıyor. Kredi faizlerini doğrudan etkileyecek olan karar saat 14:00'te belli olacak.