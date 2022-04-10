Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:19

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı birçok piyasayı doğrudan etkililiyor.Geçtiğimiz toplantılarda politika faizini 14'te sabit tutan TCMB nisan ayı toplantısı ardından yeni faiz kararını açıklayacak. TL üzerinde tüm araçlarını sabit tutacağını açıklayan Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutan Merkez Bankası faiz oranları konusunda yapacağı yeni toplantıyla yeni kararını bildirecek. Son yaptığı açıklamada; ""Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." diyen TCMB nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte cevabı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için 14 Nisan 2022 Perşembe günü toplanacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

Ancak sürprizler de olabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

SON DAKİKA