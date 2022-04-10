Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutan Merkez Bankası faiz oranları konusunda yapacağı yeni toplantıyla yeni kararını bildirecek. Son yaptığı açıklamada; ""Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." diyen TCMB nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte cevabı...