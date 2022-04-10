Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı Merkez Bankası kararı ne olur? TCMB PPK toplantısı tarihi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı birçok piyasayı doğrudan etkililiyor.Geçtiğimiz toplantılarda politika faizini 14'te sabit tutan TCMB nisan ayı toplantısı ardından yeni faiz kararını açıklayacak. TL üzerinde tüm araçlarını sabit tutacağını açıklayan Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantı tarihi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...