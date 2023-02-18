Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Altın ve döviz başta olmak üzere ekonomi kalemleri üzerinde merakla beklenen karar için geri sayım başladı. TCMB faiz beklentisi paylaşılırken toplantı tarihi de belli oldu. 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor İşte, PPK toplantı tarihi…