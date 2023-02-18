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Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:46

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB şubat ayı faizi için geri sayım başladı. Yılbaşında belirlenen Para Politikası Kurulu PPK toplantı tarihlerinde yapılan görüşmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle toplantının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu. Peki, 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, yüzde kaç? İşte, Merkez Bankası faiz kararı Şubat 2023 hakkında merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Altın ve döviz başta olmak üzere ekonomi kalemleri üzerinde merakla beklenen karar için geri sayım başladı. TCMB faiz beklentisi paylaşılırken toplantı tarihi de belli oldu. 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor İşte, PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

2023 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası geçtiğimiz Ağustos ayında faiz indirimlerine başlayarak Kasım ayında politika faizini yüzde 9 düzeyine çekti.

Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. 2022 yılının son aylarında yapılan faiz indirimleri ile 2 seneyi aşkın bir süre sonrası Merkez Bankası tek haneli faizlere geri dönmüş oldu.

TCMB, 2022 yılının son toplantısında da faizde bir değişikliğe gitmemişti.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

ŞUBAT MERKEZ BANKASI FAİZİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK toplantısı 23 Şubat günü gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi
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