Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Şubat TCMB faiz beklentisi ve PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB şubat ayı faizi için geri sayım başladı. Yılbaşında belirlenen Para Politikası Kurulu PPK toplantı tarihlerinde yapılan görüşmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle toplantının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu. Peki, 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde, yüzde kaç? İşte, Merkez Bankası faiz kararı Şubat 2023 hakkında merak edilenler…