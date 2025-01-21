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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:36

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısı için geri sayıma geçti. Hatırlanacağı üzere, Kurul geçen yılın son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirme kararı almıştı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin olumlu sinyaller vermesi ve şirket bilançolarında beklentilerin üzerinde gelen kâr rakamlarının etkisiyle pozitif bir hava hakim. Yurt genelinde ise tüm gözler TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

Yeni haftada dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine çekilmişti. İşte TCMB PPK toplantısının tarihi ve detayları...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılının ilk faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, tüm ekonomistler politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekileceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

TCMB SON FAİZ KARARI NE OLDU?

PPK, en son Aralık faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

2025 YILI MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

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