Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, tüm ekonomistler politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 45'e çekileceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.