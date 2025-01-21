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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:36
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısı için geri sayıma geçti. Hatırlanacağı üzere, Kurul geçen yılın son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirme kararı almıştı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin olumlu sinyaller vermesi ve şirket bilançolarında beklentilerin üzerinde gelen kâr rakamlarının etkisiyle pozitif bir hava hakim. Yurt genelinde ise tüm gözler TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası Ocak 2025 Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi...