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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:30

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

Şubat ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi açıklanırken, yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar faiz kararına odaklanmış durumda. TCMB, bu yıl toplam 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek ve bu toplantılar sonrasında 4 enflasyon raporu ile 2 finansal istikrar raporu yayımlayacak. Şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih ise yaklaşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan faiz kararları, piyasalar ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. İç piyasalarda dalgalanmalara yol açabilen bu kararlar, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmesinde önemli bir rol oynuyor. 2025 yılı takvimine göre PPK, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 12 yerine 8 kez toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki faiz kararı, 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Şubat ayında toplantı yapılmayacağı için Para Politikası Kurulu, Mart ayında toplanarak politika faizine ilişkin kararını verecek. Toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Ocak'ta yapıldı ve alınan kararla politika faizi 250 baz puan düşürülerek %45'e indirildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

2025 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ
Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da gerçekleşirken, mayıs ayında toplantı yapılmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihlerinde toplanacak. Ağustos ayında ise toplantı olmayacak. 11 Eylül ve 23 Ekim tarihlerinde toplantılar yapılacak, ancak kasım ayında toplantı gerçekleşmeyecek. Yılın son toplantısı ise 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi
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