Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan faiz kararları, piyasalar ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. İç piyasalarda dalgalanmalara yol açabilen bu kararlar, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmesinde önemli bir rol oynuyor. 2025 yılı takvimine göre PPK, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 12 yerine 8 kez toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...