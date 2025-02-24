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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
11:30
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Şubat 2025 TCMB toplantı tarihi
Şubat ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi açıklanırken, yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar faiz kararına odaklanmış durumda. TCMB, bu yıl toplam 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek ve bu toplantılar sonrasında 4 enflasyon raporu ile 2 finansal istikrar raporu yayımlayacak. Şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih ise yaklaşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklanacak?