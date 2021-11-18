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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! 2021 Kasım ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısı ne oldu, düşürüldü mü?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 17:24

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! 2021 Kasım ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısı ne oldu, düşürüldü mü?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutulmuştu. Ekim ayında politika faizini 200 baz puan düşüren Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak konusu haline gelmişti. Ekonomistlerin beklentilerine göre faizlerde yeni bir indirimin daha söz konusu olması beklenirken gözler "Merkez Bankası faiz açıklandı mı, ne oldu, düştü mü?" sorularının yanıtına çevrildi. 18 Kasım bugün gerçekleşecek PPK toplantısı sonrası karar 14.00'da duyuruldu. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı ne oldu, düşürüldü mü? İşte detaylar...

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?

Milyonlar Merkez Bankası faiz kararı için gelecek son dakika açıklaması için geri sayıma başladı. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. "Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerini indirim yönünde gerçekleştirdi. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?
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TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?

EKİM AYI KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?

Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

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