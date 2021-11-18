Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! 2021 Kasım ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısı ne oldu, düşürüldü mü?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için nefesler tutulmuştu. Ekim ayında politika faizini 200 baz puan düşüren Para Politikası Kurulu'nun bu ay vereceği karar merak konusu haline gelmişti. Ekonomistlerin beklentilerine göre faizlerde yeni bir indirimin daha söz konusu olması beklenirken gözler "Merkez Bankası faiz açıklandı mı, ne oldu, düştü mü?" sorularının yanıtına çevrildi. 18 Kasım bugün gerçekleşecek PPK toplantısı sonrası karar 14.00'da duyuruldu. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı ne oldu, düşürüldü mü? İşte detaylar...