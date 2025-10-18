Haberler
Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:52
Yılın son Merkür retrosu kasım ayında gerçekleşecek. Astroloji meraklıları bu gök olayının burçlar üzerinde ne gibi etkileri olacağını merak ediyor. Bu kapsamda Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler soruları yanıt arıyor. İşte 2025 Merkür retrosu tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı.