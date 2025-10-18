Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

♐ Yay

Merkür retro tam senin burcunda başlıyor! Kimliğini, hedeflerini ve yönünü sorgulayabilirsin. İletişim karışıklıkları seni bulabilir ama aynı zamanda geçmiş planlarını gözden geçirip yeni bir yol belirleme fırsatın var.

♑ Oğlak

Geçmişle bağlantılı rüyalar, bilinçaltı farkındalıklar öne çıkabilir. Gizli düşmanlıklar veya arkadan konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem sessizlik ve içsel temizlik zamanı. Yeni başlangıçlar için acele etme.

♒ Kova

Eski dostlar veya ekiplerle yeniden bir araya gelme olasılığı var. Sosyal çevrende yanlış anlaşılmalara dikkat. Yarım kalan bir hedefi tamamlamak için güzel bir dönem. Teknolojik sorunlar çıkabilir.

♓ Balık

Kariyer alanında geçmişteki konular tekrar önüne gelebilir. İş yerinde iletişim hatalarına dikkat et. Üstlerle konuşurken daha net ol. Eski bir proje ya da fikir yeniden canlanabilir, bu kez daha güçlü temellerle...