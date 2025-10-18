Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:52

Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

Yılın son Merkür retrosu kasım ayında gerçekleşecek. Astroloji meraklıları bu gök olayının burçlar üzerinde ne gibi etkileri olacağını merak ediyor. Bu kapsamda Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler soruları yanıt arıyor. İşte 2025 Merkür retrosu tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı.

Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

Kasım ayında gerçekleşmesi beklenen Merkür retrosu, Yay burcunda başlayarak Akrep burcuna gerileyecek. Astrologlara göre bu olayın pek çok burç üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri gözlemlenecek. Peki, Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler? İşte Merkür retrosu tarihleri ve etkileri;

Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Kasım 2025 Merkür retrosu 9-29 Kasım arasında gerçekleşecek ve bu retro Yay burcunda başlayacak, ardından Akrep burcuna kadar geri gidecek. Bu geçiş, hem zihinsel hem de duygusal alanlarda derin etkiler yaratacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

KASIM 2025 MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Bu retro dönemi, özellikle iletişim, yolculuklar, eğitim, teknoloji ve eski konuların yeniden gündeme gelmesi gibi temalarda etkili olacak.

  • Yay burcu temasıyla başlangıçta düşünceler dağılabilir, sözler yanlış anlaşılabilir, abartılı kararlar alınabilir.
  • Akrep burcuna geri dönüşle birlikte içe dönüş, gizli konuların açığa çıkması, geçmişte bastırılan duyguların yüzeye çıkması olası.
  • Eski arkadaşlar, eski sevgililer, eski iş bağlantılarıyla yeniden iletişim olabilir.
  • E-postalarda, mesajlarda karışıklıklar, yanlış gönderimler veya gecikmeler yaşanabilir.
  • Dedikodular ve yanlış anlaşılmaların bol olduğu bir dönem.
  • İmzalı işler, anlaşmalar, sözleşmeler bu dönemde ertelenmeli veya iki kez kontrol edilmeli.
  • Geçmişten gelen biriyle karşılaşma olasılığı yüksek.
  • Eski bir konuyu konuşmak, kapanış yapmak için fırsat.
Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

Akrep etkisiyle;

  • Kasım ortasından itibaren duygular derinleşir.
  • Gizlenen konular açığa çıkar, sezgiler artar, iç ses güçlenir.
  • Zihinle değil, sezgilerle ilerlemek bu dönemin anahtarıdır.
Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

♈ Koç

Planlar karışabilir, özellikle seyahat veya eğitimle ilgili işlerde aksaklık olabilir. Eski dostlardan haber alman muhtemel. Söylediklerine dikkat et, yanlış anlaşılmalar artabilir. İç sesini dinle, sabırsız davranma.

♉ Boğa

Finansal konularda dikkatli olmalısın. Geciken ödemeler veya eski borçlar yeniden gündeme gelebilir. Gizli kalan bir konu ortaya çıkabilir. Geçmişle yüzleşmek ruhsal açıdan iyileştirici olur.

♊ İkizler

Yönetici gezegenin Merkür retroda, yani etkileri en çok sen hissedeceksin! İlişkilerde eski konular tekrar gündeme gelebilir. İletişimde karışıklıklar yaşanabilir, ama geçmişteki hataları düzeltme fırsatın da var.

♋ Yengeç

İş ve günlük hayat temposu yavaşlıyor. Rutinlerinde aksaklıklar olabilir; planlarını esnek tut. Sağlığına özen göster, dinlenmeye vakit ayır. Geçmişte ertelediğin bir proje yeniden gündeme gelebilir.

Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

♌ Aslan

Aşk hayatında eski bir sayfa açılabilir. Eski bir sevgiliden haber alma ihtimali yüksek. Yaratıcı işlerde ilham gelir ama dikkat dağınıklığı da olabilir. Çocuklarla veya gençlerle iletişimde sabırlı ol.

♍ Başak

Sen de Merkür tarafından yönetildiğin için retro etkisini net hissedersin. Ev, aile veya taşınma konularında karışıklık olabilir. Geçmişle ilgili bir yüzleşme veya duygusal kapanış yaşanabilir. Evinle ilgili tamirat işleri çıkabilir.

♎ Terazi

İletişim trafiğin yoğun ama karışık. Eski arkadaşlardan haberler gelebilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Kısa yolculuklar ertelenebilir, elektronik cihazlarda arızalar olabilir. Sabırlı davran, sakin kal.

♏ Akrep

Retro senin burcuna geri dönüyor — yani bu dönem seni derinden dönüştürebilir. Duygusal bir yüzleşme, eski bir ilişkinin kapanışı veya gizli bir bilginin ortaya çıkışı mümkün. İç sesine güven, sezgilerin çok güçlü.

Merkür retrosu tarihleri: Kasım ayı Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler?

♐ Yay

Merkür retro tam senin burcunda başlıyor! Kimliğini, hedeflerini ve yönünü sorgulayabilirsin. İletişim karışıklıkları seni bulabilir ama aynı zamanda geçmiş planlarını gözden geçirip yeni bir yol belirleme fırsatın var.

♑ Oğlak

Geçmişle bağlantılı rüyalar, bilinçaltı farkındalıklar öne çıkabilir. Gizli düşmanlıklar veya arkadan konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem sessizlik ve içsel temizlik zamanı. Yeni başlangıçlar için acele etme.

♒ Kova

Eski dostlar veya ekiplerle yeniden bir araya gelme olasılığı var. Sosyal çevrende yanlış anlaşılmalara dikkat. Yarım kalan bir hedefi tamamlamak için güzel bir dönem. Teknolojik sorunlar çıkabilir.

♓ Balık

Kariyer alanında geçmişteki konular tekrar önüne gelebilir. İş yerinde iletişim hatalarına dikkat et. Üstlerle konuşurken daha net ol. Eski bir proje ya da fikir yeniden canlanabilir, bu kez daha güçlü temellerle...