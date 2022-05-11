Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

'SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR'



Tahliye kararının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı" şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.