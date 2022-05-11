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Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:50

Mermi yutturup 'kırmızı etek' giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

Bursa'da, O.S.'ye (28) kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada Ebubekir T.'nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Ebubekir T.'nin 2 kişiyi alıkoyup birine silah zoruyla mermi yutturup, gecelik giydirdiği olay nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sanık E.T.'nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutukluluğu devam etmektedir" denildi.

DHA
Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

Husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydirdiği öne sürülen 3'ü tutuklu 4 şüpheliden Ebubekir T.'nin, bir başka olaya daha karıştığı belirlendi. O.S.'ye kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıkan Ebubekir T., bu suçtan da tutuklandı.

Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

Ebubekir T. hakkında bu dosyadan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Ebubekir T. "Kız arkadaşımla birlikte olmak istemiş. Sinirlendiğim için kız kardeşime ait eteği giydirdim.

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Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

Ama videoyu hiçbir yerde paylaşmadım" dedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan O.S.'nin zorla getirilmesine, Ebubekir T.'nin kız arkadaşının dinlenmesine ve sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

'SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR'

Tahliye kararının ardından sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve haberler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Mermi yutturup gecelik giydirmişti! İlk duruşmada serbest kaldı" şeklinde çıkan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak bir basın açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Mermi yutturup ’kırmızı etek’ giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...

Sanıklar Y.D.Ç., E.T., G.K., M.Ş., müşteki E.M.'ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Silahla Kasten Yaralanma, Silahla Tehdit ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi' suçlarından 14.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup atılı suçlardan Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmaları halen devam etmektedir.

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