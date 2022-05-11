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Mermi yutturup 'kırmızı etek' giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
11:50
Mermi yutturup 'kırmızı etek' giydirmişti! Başsavcılıktan açıklama geldi...
Bursa'da, O.S.'ye (28) kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada Ebubekir T.'nin cezaevinden salıverildiği yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar ve haberler nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Ebubekir T.'nin 2 kişiyi alıkoyup birine silah zoruyla mermi yutturup, gecelik giydirdiği olay nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sanık E.T.'nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutukluluğu devam etmektedir" denildi.