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Mersin iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:18
Mersin iftar vakti 2025: Diyarbakır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayının bereketi Mersin'de de kendini hissettirirken, iftar saati ve sahur vakti konusundaki araştırmalar yoğunlaştı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre hazırlıklarını yaparak bu mübarek ayın maneviyatını en güzel şekilde yaşamayı hedefliyor. Sevdikleriyle iftar sofralarında bir araya gelmek isteyenler, iftar saatlerini dikkatle takip ediyor. 2025 Mersin iftar saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!