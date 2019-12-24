Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

İş yerinde garson olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S. ise oyun alanından kendisinin sorumlu olmadığını, olay günü minik Duru'nun ablası Duygu'nun çığlığı ile helikopterin bulunduğu alan gittiğini söyledi. Çocuğu masaya yatırdıklarını ve ambulans çağrıldığını anlatan Mehmet S., "Helikoptere elektrik bağlı değildi. Yaklaşık 1 yıldır bozuktu. Çalışmıyordu, biz de fişini çekmiştik. Oyun alanına baktığımızda makinenin fişinin takılı olduğunu gördük. Fişi kimin taktığını görmedim. Bu alanda bizim çocuklarımız da oynuyor. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz. Neden sanık oldum bilmiyorum. Biz de bunun yaşanmasını istemeyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatını istedi.