Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 sanık, Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile taraf avukatları ve davaya müdahil olmak isteyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan restoran işletmecisi Fatma A., olay anında restoranın yanındaki evinde olduğu belirterek, "Oyuncak helikopter 1 yıldır bozuktu. Fişi takılı değildi. Taksak da bir şey olmuyordu. Benim torunlarım ve elemanların çocukları da bununla oynuyordu" diyerek, suçlamaları kabul etmedi ve beraatını istedi.