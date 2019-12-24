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  • Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki 'ın, bir yıllık ihmalin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Aile avukatı Gözde Göçer, gerek devam eden bu kovuşturma dosyası gerek açılacak olan ek soruşturma dosyalarıyla bu konuda ihmali olan herkesin cezalandırılmalarını talep ettiklerini söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.12.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:12
Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesindeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan , oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Davanın ilk duruşması bugün 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi.

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Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 sanık, 'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile taraf avukatları ve davaya müdahil olmak isteyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan restoran işletmecisi Fatma A., olay anında restoranın yanındaki evinde olduğu belirterek, "Oyuncak helikopter 1 yıldır bozuktu. Fişi takılı değildi. Taksak da bir şey olmuyordu. Benim torunlarım ve elemanların çocukları da bununla oynuyordu" diyerek, suçlamaları kabul etmedi ve beraatını istedi.

Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

İşletme sahibinin oğlu Hasan A. da olay anını görmediğini, evde bulunduğunu, babasının çağırmasıyla aşağıya indiğini söyledi. Restoranı annesinin işlettiğini, kendisinin sadece 3-4 saat çalışarak müşterileri karşıladığını, herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını iddia eden Hasan A., "Babam telefonla arayarak çağırdı. Gittiğimde bu olayla karşılaştım. Çocuk masanın üzerinde yatıyordu. Elinde yanık izi varsa da ben görmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

İş yerinde garson olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S. ise oyun alanından kendisinin sorumlu olmadığını, olay günü minik Duru'nun ablası Duygu'nun çığlığı ile helikopterin bulunduğu alan gittiğini söyledi. Çocuğu masaya yatırdıklarını ve ambulans çağrıldığını anlatan Mehmet S., "Helikoptere elektrik bağlı değildi. Yaklaşık 1 yıldır bozuktu. Çalışmıyordu, biz de fişini çekmiştik. Oyun alanına baktığımızda makinenin fişinin takılı olduğunu gördük. Fişi kimin taktığını görmedim. Bu alanda bizim çocuklarımız da oynuyor. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz. Neden sanık oldum bilmiyorum. Biz de bunun yaşanmasını istemeyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatını istedi.

Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

İşletme çalışanı Evren U. da savunmasında oyun alanından kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti. Söz konusu oyuncağın 1 yıldır arızalı olduğunu kaydeden Evren U., "Arızalı olmasına rağmen çocuklar sürekli para atıyorlardı ve biz de geri veriyorduk. İlk arızalandığında tamirinin 2 bin 500-3 bin lira olduğunu söylediler. Pahalı geldiği için yaptırmadık. Biz de fişini çektik. Süs amaçlı olarak orada duruyordu. Kaza anında bilmediğimiz birisi boks makinesindeki scarpı çıkarıp helikoptere takmış. Olayda kusurum yoktur. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin'de 5 yaşındaki minik Duru, bir yıllık ihmalin kurbanı oldu

'ın babası Zafer Tan ise olay gününü anlatarak, büyük kızı Duygu'nun çığlığıyla helikoptere gittiklerinde Duru'yu hareketsiz bulduklarını ve masaya yatırdıklarını, avucunun içinin simsiyah olduğunu gördüklerini söyledi. İşletme sahiplerinin, kızının ölümde ihmalleri olduğunu öne süren Baba Tan, "Çocuğumun vefatından sorumlu olan kişilerden şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Anne Nilgün Tan da sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirterek, gereğinin yapılmasını talep etti.

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