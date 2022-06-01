Haberler Yaşam Mersin'de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:42

Mersin'de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan ve bir liman kenti olan Mersin, her sene milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Eski adıyla İçel olarak bilinen Mersin, hem doğa güzellikleri hem de deniz turizmi ile adeta turist kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasında sayılır. Şehirde turizm, sanayi, denizcilik oldukça gelişmiştir. Türkiye'nin en kalabalık 11. ili olarak kayıtlara geçmiştir. Mersin'e gitmeyi düşünüyorsanız sizler için Mersin'de gezilecek yerler listesi hazırladık. Mersin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları bu yazımızda keşfedebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız o liste…