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Haberler Yaşam Mersin'de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:42

Mersin'de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde bulunan ve bir liman kenti olan Mersin, her sene milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Eski adıyla İçel olarak bilinen Mersin, hem doğa güzellikleri hem de deniz turizmi ile adeta turist kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanları arasında sayılır. Şehirde turizm, sanayi, denizcilik oldukça gelişmiştir. Türkiye'nin en kalabalık 11. ili olarak kayıtlara geçmiştir. Mersin'e gitmeyi düşünüyorsanız sizler için Mersin'de gezilecek yerler listesi hazırladık. Mersin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları bu yazımızda keşfedebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız o liste…

Mersin’de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan Mersin toplam 13 ilçesi ile de oldukça ilgi çeken kentlerden biridir. Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinin her biri ayrı özellikleri ile yerel turistleri ağırlamaktadır. Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılan kazılarda tarihin en eski katmanlarına denk gelinerek arkeolojiye katkı sağlamıştır. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak da Mersin limanı anılmaktadır. Mersin'i detaylı bir şekilde gezmek istiyorsanız "Mersin'de Gezilecek Yerler" başlığı altındaki listemizi incelemenizi tavsiye ederiz. Mersin gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara bu listede yer verdik.

Mersin’de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Mersin'de Gezilecek Yerler

  • Mersin Arkeoloji Müzesi
  • Mersin Deniz Müzesi
  • Atatürk Parkı
  • Atatürk Evi Müzesi
  • Mezitli Aquapark ve havuz
  • Soli-Pompeiopolis Antik Kenti
  • Hz. Muğdat Camii
  • Yumuktepe Höyüğü
  • Kuyuluk Tabiat Parkı
  • Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Ve Galerisi
  • Soli Sahili
  • Gelincik Tepesi Yamaç Paraşütü
  • Mersin Sahili
  • Mersin Mersin Yüzüncü Yıl Tabiat Parkı
  • Yeşil Vadi Parkı
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Mersin’de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • Erdemli Yörük Müzesi
  • Tece Sahil Altın Kentin Öntarafi
  • Erdemli Sahil Parkı
  • Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Anıt(Atatürk anıtı)
  • KENT TARİHİ MÜZESİ
  • MTSO Hatıra Ormanı - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı
  • Soli Plaj
  • Erdemli Çamlığı Trekking Alanı
  • Erdemli Akdeniz Halk Plajı
  • Sersan Teknik Aquapark ve Havuz Sistemleri
  • Ulu Cami
  • Funpurt Lunapark
  • Taşkıran Plajı
  • Erdemli belediyesi halk plajı
  • Soli-Pompeiopolis Parkı
  • Mersin Su Müzesi
  • 100 Yıl Gümüş Kum Mesire Yeri
  • Hayal Parkı
  • Erdemli Topraksu Plajı
Mersin’de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. KIZ KALESİ
  2. DANYAL PEYGAMBERİN MAKAMI
  3. NUSRAT MAYIN GEMİSİ
  4. ANEMURİUM ANTİK KENTİ
  5. MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ
  6. KANLI DİVANE ÖREN YERİ
  7. MAMURE KALESİ
  8. ALAHAN MANASTIRI
  9. SOLİ POMPEİPOLİS
  10. UZUNCABURÇ
  11. BİLAL HABEŞİ MAKAMI VE MESCİDİ
  12. ADAMKAYALAR
  13. HZ. MİKTAD CAMİ
  14. GÜLEK KALESİ
  15. ZEYNE TÜRBESİ
  16. TARSUS ULU CAMİ
  17. SİLİFKE KALESİ
  18. ST. PAUL KUYUSU
  19. TARİHİ TARSUS EVLERİ
  20. MERSİN ATATÜRK EVİ
  21. TARSUS MÜZESİ
  22. SİLİFKE TAŞ KÖPRÜ (ROMA KÖPRÜSÜ)
  23. NAMRUN KALESİ
  24. ST. PAUL ANIT MÜZESİ
  25. MERSİN DENİZ MÜZESİ
  26. SOFTA KALESİ
  27. NARLIKUYU MOZAİK MÜZESİ
  28. MUT KALESİ
  29. KIRKKAŞIK BEDESTENİ
  30. ADRASSUS (BALABOLU)
Mersin’de Gezilecek Yerler – Mersin Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Mersin Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. TARSUS ŞELALESİ
  2. YUMUKTEPE
  3. PİTYUSSA / DANA ADASI
  4. DONUKTAŞ
  5. KLEOPATRA KAPISI
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