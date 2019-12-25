Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı

"FİŞİ TAKI DEĞİLDİ"

Fatma A. savunmasında, oyuncak helikopterin bir yıldır bozuk olduğunu savunarak, "Oyuncağın bir yıldır fişi takılı değildi. Bazen müşteriler bazen de torunlarım üzerine çıkarak oynuyordu ama bir şey olmuyordu." iddiasında bulundu.

Hasan A. da olay sırasında evde bulunduğunu ve ihmali olmadığını söyledi.

Oyun alanından sorumlu çalışan Mehmet S. ise olay günü çığlıkları duyarak alana gittiğini belirterek, "Helikopterin fişi bir yıldır bozuk olduğu için takılı değildi. Olay günü fişinin takılı olduğunu gördüm ama bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Olaydan dolayı çok üzgünüm, böyle bir şey olmasını istemezdim. Burada bizim çocuklarımız da oyun oynuyor." diye konuştu.