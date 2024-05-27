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Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu! Muavinden ‘solladık’ itirafı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:17
Mersin’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu! Muavinden ‘solladık’ itirafı!
Acı olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9'u memleketlerine gönderildi. Görgü tanığı ise muavinin 'solladık' itirafından şöyle bahsetti…