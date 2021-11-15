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Haberler Yaşam Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:53

Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

Kastamonu'da Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde feci şekilde can verdi. Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye'den tepki geldi. İşte vatandaşların tweetleri...

AYKUT SONCU
Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

KASTAMONU'DA ÇAMAŞIR MAKİNESİ FACİASI

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert Erdoğan, evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

Yine iddialara göre: Anne Nuran Erdoğan, bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.

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Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

TÜRKİYE MERT ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

Makinenin içinde oğlu Mert Erdoğan'ı görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.

Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

MERT ERDOĞAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mert Erdoğan çamaşır makinesi içinde can verdi! Annenin akılalmaz iddiasına tüm Türkiye’den tepki geldi!

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR

Akılalmaz olay sosyal medyada infial yarattı. Binlerce kullanıcı, olayın şüpheli olduğunu, 5 yaşındaki bir çocuğun makineye sığamayacağını yazdı.

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