Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?
Adım 1: Bir kripto cüzdanı oluşturun (herkes için ortaktır)
Adım 2: Seçtiğiniz platformda bir hesap açın
Meta veri deposu jetonları satın alın: Bu jetonları temin etmenin en kolay yolu, WazirX veya CoinDCX gibi kripto borsalarına gitmek ve jetonları doğrudan satın almak için para birimi yüklü cüzdanınızı kullanmaktır. En çok aranan meta veri deposu belirteçleri arasında, Decentraland meta veri deposunun yerel para birimi olan MANA; Sandbox meta veri deposunun para birimini SAND ve Axie Infinity meta veri deposunun yerel para birimi olan AXS.
Oyun içi NFT'leri/kendi sanal arazinizi satın alın: Satın almak istediğiniz oyunda bir hesap oluşturmanız ve kripto cüzdanınızı onların hesabına bağlamanız gerekir. Örneğin, sanal gayrimenkul için Decentraland'da, karakterler ve arazi parselleri için Axie Infinity'de, sanatsal yaratımlar satın almak/satmak için Sandbox'ta oturum açın .
Kolaylık sağlamak için tüm NFT'lere tek bir ortak pazarda erişmek istiyorsanız OpenSea ile bir hesap oluşturabilirsiniz.
Adım 3: Satın almak istediğiniz NFT'yi seçin ve ödemeyi yapın.