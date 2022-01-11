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Haberler Yaşam Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:34

Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ve internetin bir sonraki adımı olarak nitelendirilen Metaverse evreni araştırma konusu oldu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler, Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır sorularına yanıt arıyor. Kripto para atılımının ardından tüm dünyanın gündemine oturan bu sanal dünya üzerinden gerçek hayattaki her şeyi yapmak mümkün. Peki metaverse nedir, Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır? İşte merak edilenlerin yanıtı…

Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

Metaverse arsa terimi son günlerde hem dünya genelinde hem de ülkemizde sık sık gündeme geliyor. Fiziksel dünyadan mekanların sanal dünyada satın alınabildiği bu evren, Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır sorusuyla araştırılıyor. Milyon dolarlara arsa satışı yapılan sanal evrenle ilgili olarak Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır soruları da gündeme geliyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

METAVERSE NEDİR?

"Meta-evren"in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Metaverse'de insanlar kendilerini temsil etmek, birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluğu oluşturmak için avatarları kullanırlar. Meta veri tabanında, dijital para birimi, giysi veya video oyunları söz konusu olduğunda silahlar ve kalkanlar ve diğer birçok öğe satın almak için kullanılır. Kullanıcılar ayrıca bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak akıllarında hiçbir amaç olmadan eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler.

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Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı "Snow Crash"de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite'ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

METAVERSE ARSA NEDİR?

Bu yıl milyonlarca dolar değerindeki birkaç emlak anlaşması, 'metaverse' kelimesini dilimizin ucuna getirdi. Metaverse deposu, kullanıcıların kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak keşfedebilecekleri sanal bir dünyadır. Oyun oynamanın ötesine geçer ve ziyaretçilerin sanal olarak etkileşime girmesine ve çeşitli aktiviteleri gerçek zamanlı olarak deneyimlemelerine olanak tanır. Uzmanlar, metaverse'in şimdi 1 trilyon dolarlık benzersiz bir gelir fırsatını temsil ettiğine inanıyor.

Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır? Metaverse arsa ne demek, nasıl alınır?

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

Adım 1: Bir kripto cüzdanı oluşturun (herkes için ortaktır)

Adım 2: Seçtiğiniz platformda bir hesap açın

Meta veri deposu jetonları satın alın: Bu jetonları temin etmenin en kolay yolu, WazirX veya CoinDCX gibi kripto borsalarına gitmek ve jetonları doğrudan satın almak için para birimi yüklü cüzdanınızı kullanmaktır. En çok aranan meta veri deposu belirteçleri arasında, Decentraland meta veri deposunun yerel para birimi olan MANA; Sandbox meta veri deposunun para birimini SAND ve Axie Infinity meta veri deposunun yerel para birimi olan AXS.

Oyun içi NFT'leri/kendi sanal arazinizi satın alın: Satın almak istediğiniz oyunda bir hesap oluşturmanız ve kripto cüzdanınızı onların hesabına bağlamanız gerekir. Örneğin, sanal gayrimenkul için Decentraland'da, karakterler ve arazi parselleri için Axie Infinity'de, sanatsal yaratımlar satın almak/satmak için Sandbox'ta oturum açın .

Kolaylık sağlamak için tüm NFT'lere tek bir ortak pazarda erişmek istiyorsanız OpenSea ile bir hesap oluşturabilirsiniz.

Adım 3: Satın almak istediğiniz NFT'yi seçin ve ödemeyi yapın.

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