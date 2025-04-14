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Meteor yağmuru için geri sayım! Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
14:04
Meteor yağmuru için geri sayım! Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?
Gökyüzünün en etkileyici doğa şölenlerinden biri olan Lyrid Meteor Yağmuru, bu yıl da Nisan ayını eşsiz bir manzarayla taçlandıracak. Yüzyıllardır izlenen bu göksel gösteri, Çalgı Takımyıldızı çevresinde Vega yıldızının parıltısıyla birlikte gözlemlenebilecek. Göz kamaştırıcı meteor geçişleriyle gökyüzü meraklılarını mest etmeye hazırlanan bu doğa olayı için teleskop bile gerekmiyor. Peki, Lyrid Göktaşı Yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nasıl ve nereden izlenir?