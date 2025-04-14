Meteor yağmuru için geri sayım! Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?

LYRID GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Lyrid göktaşı yağmuru, her yıl Nisan ayında Çalgı (Lyra) takımyıldızının bulunduğu bölgeden gelen meteoritlerin atmosfere girmesiyle ortaya çıkar. Bu küçük uzay parçacıkları, yüksek hızla sürtünmeye girerek yanar ve gökyüzünde parlak izler bırakır.

Kökeni M.Ö. 687'ye dayanan Lyrid yağmuru, gökyüzü olayları arasında bilinen en eski meteor gösterilerinden biridir. İlkbaharın bu döneminde gökyüzünde oluşan bu görsel şölen, her yıl gök meraklılarını kendine hayran bırakır. Lyrid, hem estetik hem de bilimsel açıdan oldukça etkileyici bir atmosfer sunar.