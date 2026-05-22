Meteoroloji haritayı paylaştı! Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İşte 27-28-29-30 Mayıs hava durumu

UZMANLAR UYARIYOR: DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER REKOR SEVİYEYE ÇIKIYOR

İç kısımlara ve Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru gidildiğinde ise Kurban Bayramı hava durumu tablosu çok daha sert bir hal alıyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerde bayramın daha ilk gününden itibaren sıcaklıkların 35-36 derece sınırını aşması ve kronik bunaltıcı sıcakların etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle bayram ziyareti trafiğinin yoğun olacağı öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 arasında) yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğinin altını önemle çiziyor.