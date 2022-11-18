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Haberler Yaşam Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji (MGM) ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 20:10

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji (MGM) ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık yapılan hava durumu tahminleri hafta sonu sevdikleriyle plan yapacaklar ve işe gitmek için dışarıya çıkacak olanlar tarafından ön bilgi olması amacıyla 19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu bilgilerine erişilmek istenerek İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak devam ediyor. MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

Hafta sonu hava durumu bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminleriyle kamuoyuna duyuruluyor. 19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu bilgilerine erişmek isteyenler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, YAĞIŞ-YAĞMUR VAR MI, GÜNEŞLİ Mİ?

19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 26°C

  • Çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 22°C

  • Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 22°C

  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 24°C

  • Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile bu akşam Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C

  • Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AYDIN 15°C, 24°C

  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 23°C

  • Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 21°C

  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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