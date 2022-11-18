Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji (MGM) ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve haftalık yapılan hava durumu tahminleri hafta sonu sevdikleriyle plan yapacaklar ve işe gitmek için dışarıya çıkacak olanlar tarafından ön bilgi olması amacıyla 19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu bilgilerine erişilmek istenerek İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak devam ediyor. MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.