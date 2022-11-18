Meteoroloji Hava Durumu Raporu 19 Kasım | Meteoroloji (MGM) ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi?

Hafta sonu hava durumu bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminleriyle kamuoyuna duyuruluyor. 19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu bilgilerine erişmek isteyenler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, YAĞIŞ-YAĞMUR VAR MI, GÜNEŞLİ Mİ?

19 Kasım Meteoroloji Hava Durumu Raporu ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava nasıl olacak, yağış-yağmur var mı, güneşli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;