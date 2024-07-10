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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
19:28
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış bekleniyor, hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...