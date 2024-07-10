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Haberler Yaşam Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:28

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış bekleniyor, hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde çıkması beklenirken, bazı illerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doüu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA