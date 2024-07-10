Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hem sıcak hem sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doüu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.