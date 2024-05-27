Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Uyarıda ayrıca "İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.