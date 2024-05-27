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Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:53

Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Tüm yurtta soğuk havanın birkaç gün daha devam edeceği vurgulandı. İstanbul dahil 12 il için tarih vererek uyarıldı: O günlerde sağanak ve fırtına bekleniyor!

Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Meteoroloji, yeni haftayla ilgili hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava durumu beklenirken Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı açıklandı. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiği vurgulandı.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

Uyarıda ayrıca "İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!

SAĞANAK, FIRTINA, DOLU YAĞIŞI..

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Prof. Dr. Şen, "Bugün pazartesi İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var. Öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yerel dolu yağışı yıldırım su baskını ve taşkın yapabilir.

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