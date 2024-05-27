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Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:53
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 12 il için sağanak ve fırtına alarmı: O günlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Tüm yurtta soğuk havanın birkaç gün daha devam edeceği vurgulandı. İstanbul dahil 12 il için tarih vererek uyarıldı: O günlerde sağanak ve fırtına bekleniyor!