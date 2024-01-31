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Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:12
Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…
Meteoroloji günlerde tarih ve saat vererek uyardı. İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığı görüleceğini açıkladı. Ancak beklenen kar bir türlü yağmadı… Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'a deniz sıcaklığının yüksek olması ve şehirde oluşan ısı adası nedeniyle karın yağmadığını açıkladı. Ancak şubat ayıyla birlikte mega kentin yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini açıkladı. Tarih ve saat vererek uyardı: Bu kez kesin geliyor!