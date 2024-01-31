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Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:12

Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

Meteoroloji günlerde tarih ve saat vererek uyardı. İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığı görüleceğini açıkladı. Ancak beklenen kar bir türlü yağmadı… Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'a deniz sıcaklığının yüksek olması ve şehirde oluşan ısı adası nedeniyle karın yağmadığını açıkladı. Ancak şubat ayıyla birlikte mega kentin yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini açıkladı. Tarih ve saat vererek uyardı: Bu kez kesin geliyor!

DHA
Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

İstanbul için meteoroloji ve valilik peş peşe uyarı yaptı. Tarih ve saat vererek İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini açıkladı. Ancak beklenen kar bir türlü yağmadı.

Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a karın giremediğini açıkladı. Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var.

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Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

"DENİZ SUYU SOĞUMADIĞI İÇİN…"

Meteoroloji Uzmanı Tek, "En büyük handikaplardan bir tanesi de öncelikle sıcaklık. Sıcaklığın en son gelen hava sistemlerine baktığımızda İstanbul için bahsediyorum eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir seviye. Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor.

Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi: Şubatın…

O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor. Tahmin modellerinden elde edilen sonuçlarla birlikte, bunun yanında yorumlar da var ama beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları bu kar yağışının olmamasında çok etkin. İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ki ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerlere düşmesini önlüyor. Bu sebeple yağışlar daha çok yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürdü" diye konuştu.

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