Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

"SICAKLIKLAR 2 DERECE KADAR DÜŞECEK"

Demirhan, "Günlerdir kuzeyden gelen bir nemli havanın etkisindeyiz. İstanbul'da bugün aşırı yüksek bir sıcaklık (36 derece civarı) ve %87'ye varan nemli bir havadan sonra, yarın öğleden sonra sıcaklıkların 2 derece kadar düşmesini ve Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen bir yağışın başlamasını bekliyoruz.