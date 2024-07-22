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Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:16
Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı
Yurt genelinde son zamanlarda hissedilen yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken uzmanlardan İstanbul için sevindirici açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yarın öğleden sonra Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen bir yağış bekliyoruz. Yağışın kuzeyden gelen serin rüzgarla birlikte havayı 1-2 derece daha serinletmesi ihtimali var." dedi. İşte detaylar...