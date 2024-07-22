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Haberler Yaşam Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:16

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

Yurt genelinde son zamanlarda hissedilen yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken uzmanlardan İstanbul için sevindirici açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yarın öğleden sonra Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen bir yağış bekliyoruz. Yağışın kuzeyden gelen serin rüzgarla birlikte havayı 1-2 derece daha serinletmesi ihtimali var." dedi. İşte detaylar...

MUSTAFA BAKIRHAN
Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

Yurt genelinde son zamanlarda hissedilen yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken bu durumun ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu.

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, sıcaklıkların yarından itibaren düşeceğini ve İstanbul'un yağışla beraber rüzgarlı bir havanın etkisine gireceğini belirtti.

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Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

"SICAKLIKLAR 2 DERECE KADAR DÜŞECEK"

Demirhan, "Günlerdir kuzeyden gelen bir nemli havanın etkisindeyiz. İstanbul'da bugün aşırı yüksek bir sıcaklık (36 derece civarı) ve %87'ye varan nemli bir havadan sonra, yarın öğleden sonra sıcaklıkların 2 derece kadar düşmesini ve Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen bir yağışın başlamasını bekliyoruz.

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

Çarşamba sabah saatlerinde de devam etmesi ihtimali olan yağışın kuzeyden gelen serin rüzgarla birlikte havayı 1-2 derece daha serinletmesi ihtimali var.

Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan tarih verdi! İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor: 4 bölge için flaş uyarı

Cuma öğleden sonra yeniden kuvvetlenebilecek olan yağış cumartesi günü de yine sıcaklığı 31 dereceye kadar düşürecektir'' ifadelerini kullandı.

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