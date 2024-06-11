Haberler
Yaşam
Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
18:24
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, tüm Türkiye'yi bunalttı. Termometreler, 40 dereceleri gösterirken İstanbul, İzmir ve Ankara için uyarı üstüne uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Güven Özdemir, sıcak havanın bu yıl rekor kıracağını açıkladı. Özellikle temmuz ve ağustos ayları için uyardı: 40 dereceyi geçecek!