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Haberler Yaşam Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 18:24

Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, tüm Türkiye'yi bunalttı. Termometreler, 40 dereceleri gösterirken İstanbul, İzmir ve Ankara için uyarı üstüne uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Güven Özdemir, sıcak havanın bu yıl rekor kıracağını açıkladı. Özellikle temmuz ve ağustos ayları için uyardı: 40 dereceyi geçecek!

DHA
Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi. Meteoroloji verilerine göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Uzmanlar güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunurken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı ise merak konusu. Mevsim normallerine göre 33-34 derece olması gereken hava sıcaklıkları, 3 gün boyunca 40 derecelere kadar yükselecek. AKOM ve uzmanlar, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini öngörüyor.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

"ÇILGIN SICAKLAR VAR!"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir, "Yaz mevsimi gelince, Haziran ayı maalesef çok çılgın bir sıcaklık var. Yüksek derecede bir giriş oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri; Batı Avrupa ve Güney Avrupa kısımlarında bir oluk var. Alçak basınç oluğu dediğimiz yağışlı hava kendini gösteriyor. Sıcaklıklar var orada ama bizim kadar değil. Bizde ise yüksek basınç sırtı şu anda etkili. Doğumuzda ise Güneydoğu Arabistan Yarımadası'nda yine bir oluk var. Biz yüksek kısmında kalıyoruz. Bundan dolayı da bulutsuz bir gökyüzü hemen hemen tüm yurdumuzda hakim. Sıcak hava, keskin sırt dediğimiz yüksek basıncın etkisinin büyük olduğu kısım şu anda üzerimizde. Sıcaklıkların artma sebebinin en önemli nedenlerinden biri de karbondioksitin sera etkisi yapması ve fosil yakıtların çok kullanılması" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

SICAKLIKLAR 3 GÜN BOYUNCA PİK YAPACAK

Rüzgarların güney yönlü estiği dönemlerde, Afrika sıcaklarıyla birlikte tozlu, kalitesiz havanın ülkemize gelebileceğini vurgulayan Özdemir, "Şu anda dünden itibaren sıcaklıklar artmaya başladı. Rüzgar hızını kesti, sakin esiyor. Bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecek, Perşembe günü de devam edecek. En yüksek seviyelere kadar ulaşacak. Cuma gününden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte sıcakların 29 dereceye kadar gerileme ihtimali var, yağış da bekliyoruz. Yerel de olsa bazı bölgelerimizde, iç bölgelerimizde yağış da görülecek ama tabii ki salı, çarşamba ve perşembe günleri sıcaklık pik yapacak. Bundan dolayı da halkımızın dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

"GÖLGEDE OLMAKTA FAYDA VAR"

Vatandaşları güneşe çıkmamaları konusunda uyaran Meteoroloji uzmanı Özdemir, "Sabah 10.00 ile 16.00 diyelim. Çünkü 11.00 demiyoruz artık sıcaklık çok yüksek seviyelere ulaştı. Gölgede olmakta fayda var. Hasta, kronik rahatsızlığı olanların güneşin en yoğun olduğu, dik geldiği zamanlarda dışarıda olmamalarında fayda var. Bu konuda kuruluşlar birkaç gün kronik hastalığı olanlara biraz tolerans tanıyabilirler. En önemlisi sıvı tüketmek lazım, bol giysiler giyilmesi lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım" dedi.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Hava sıcaklığı 3 gün pik yapacak temmuz ve ağustosa dikkat!

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECELERİ BULACAK"

Özdemir, "Sıcaklık çok yüksek, hissedilen sıcaklık da nemden dolayı farklı oluyor. Şu anda İstanbul'da 30-32 derecelik bir sıcaklık var ama 38, 39, 40 gibi hissediliyor. Bu İstanbul'un her bölgesinde değil. Boğazda veya deniz kıyısında olan yerlerde sıcaklıklar daha düşük ama şehir merkezlerinde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde, klimaların çok yoğun kullanıldığı yerlerde maalesef sıcaklıklar 40 derece gibi hissediliyor. Normal olarak 33-34 derecelerde olması gerekirken sıcaklık 40 dereceleri bulacak" ifadelerini kullandı.

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