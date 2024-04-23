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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
19:04
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan tarihine ait yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun bazı kesimlerinde de sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...