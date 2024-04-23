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Haberler Yaşam Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 19:04

Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan tarihine ait yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun bazı kesimlerinde de sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

Rapora göre; bazı iller için sağanak uyarısı yapılırken, özellikle yurdun doğu kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde artacağı bilgisi paylaşıldı.

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Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sayfasında, 17 il için sarı kodlu uyar yapıldı.

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu alarm! Harita güncellendi: Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı

Uyarı yapılan iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur,

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