Haberler Yaşam Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için yağış alarmı
Giriş Tarihi: 28.11.2025 18:33

Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için yağış alarmı

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca tam 8 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahmin raporunun detayları...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Balıkesir, Denizli, Manisa, Aydın, Çanakkale ve İzmir için sarı, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedecek olan kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege'nin güney kıyılarında hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 gün hava tahmin raporunu da yayınladı. Raporda İstanbul için 29 Kasım Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 30 Kasım Pazar günü de yağışların devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya kıyılarında kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ -1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu