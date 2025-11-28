Haberler
Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için yağış alarmı
Giriş Tarihi: 28.11.2025 18:33
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca tam 8 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahmin raporunun detayları...