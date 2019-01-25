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Meteorolojiden flaş uyarı

Marmara bölgesinde ve özellikle de İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların toz aşınımı sebebiyle çamurlu bir şekilde gerçekleşeceği duyuruldu. , vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 17:31
Meteorolojiden flaş uyarı

, Marmara, Ege ve 'de toz taşınımı ve şeklinde yağış beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden flaş uyarı

Kon u ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yazılı bir açıklamayapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

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Meteorolojiden flaş uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir.

Meteorolojiden flaş uyarı

Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve 'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Meteorolojiden flaş uyarı

Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden flaş uyarı
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Meteorolojiden flaş uyarı
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