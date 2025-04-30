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Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:07

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; birçok ilde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.