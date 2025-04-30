Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu 30 Nisan Çarşamba 1 Mayıs Perşembe 2 Mayıs Cuma 3 Mayıs Cumartesi 4 Mayıs Pazar İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı dışında bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Kars ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, batısının gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADIYAMAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu