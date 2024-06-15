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Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
21:34
Afrika sıcaklarının bunalttığı Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile rahat bir nefes aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kurban Bayramı için yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Başta Ankara olmak üzere 5 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul ve İzmir için de beklenen hava tahminlerini açıkladı. İşte detaylar…