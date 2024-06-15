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Haberler Yaşam Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 21:34

Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

Afrika sıcaklarının bunalttığı Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile rahat bir nefes aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Kurban Bayramı için yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Başta Ankara olmak üzere 5 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul ve İzmir için de beklenen hava tahminlerini açıkladı. İşte detaylar…

Özgür ÖZDEMİR
Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

Tüm Türkiye'de haziran ayının ilk gününden itibaren etkili olan Afrika sıcakları herkesi bunalttı. Gölgede bile sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı şehirlerde vatandaşlar sıcakla adeta imtihan yaşadı. Cuma akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile havalar biraz olsun serinlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi beklenen hava durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı açıklandı.

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Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

Açıklamada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" dedi. Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

ÜLKE GENELİNDE SAĞANAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre; bayramın 1'inci günü Batı ve Doğu Karadeniz'in tamamı, Orta Karadeniz'in kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin, bayramın 2'nci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 3'üncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 4'üncü günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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