Meteoroloji’den Kurban Bayramı öncesi sağanak yağış uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul dikkat!

ÜLKE GENELİNDE SAĞANAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre; bayramın 1'inci günü Batı ve Doğu Karadeniz'in tamamı, Orta Karadeniz'in kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin, bayramın 2'nci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 3'üncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 4'üncü günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.