Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

Son dakika haberleri: Sonbahar aylarına girilmesiyle beraber sıcak havalar yurdu terk ederken soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Zaman zaman yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Pazartesi gününden itibaren Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışın 3 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul'da ise o tarihe dikkat çekildi. İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu tahmin raporu...