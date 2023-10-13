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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:32

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

Son dakika haberleri: Sonbahar aylarına girilmesiyle beraber sıcak havalar yurdu terk ederken soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Zaman zaman yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; Pazartesi gününden itibaren Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışın 3 gün boyunca etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul'da ise o tarihe dikkat çekildi. İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu tahmin raporu...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporu yayımladı. Paylaşılan 5 günlük rapora göre, önümüzdeki günlerde İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yeni haftanın ilk günü itibarıyla başlayacak yağışların özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Peki bu hafta hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için tarih verildi: O güne dikkat; sağanak yağış yurda geri dönüyor

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA