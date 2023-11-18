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Haberler Yaşam Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:54

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

Meteoroloji'nden son dakika uyarısı geldi… Tam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışın pazar akşamına kadar devam edeceği belirtilirken İç Anadolu için kar yağışının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi beklenen İstanbul için ise adeta alarm verildi. Mega Kent'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Uyarı üstüne uyarı geldi: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

Kara kış kapıyı çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklıkları özellikle güney ve batı illerinde 2 ila 10 derece azalacağı kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı vurgulandı.

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Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

66 İL İÇİN ALARM VERİLDİ: KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Tam 66 il için sarı ve turuncu alarm verilirken kar yağışının da etkili olacağı vurgulandı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yurdun batısında hafta sonu sağanak yağışın etkisini artıracağı açıklandı.

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

MARMARA, EGE VE AKDENİZ İÇİN UYARI!

Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak biçiminde olacağı vurgulandı.

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

İSTANBUL'DA FIRTINA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul için cumartesi ve pazar günleri şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiği vurgulandı. Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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