Haberler Yaşam Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:54

Meteoroloji’den uyarı! Kar ve fırtına geliyor: İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 66 il için alarm verildi!

Meteoroloji'nden son dakika uyarısı geldi… Tam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışın pazar akşamına kadar devam edeceği belirtilirken İç Anadolu için kar yağışının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi beklenen İstanbul için ise adeta alarm verildi. Mega Kent'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Uyarı üstüne uyarı geldi: Sel ve su baskınlarına dikkat!