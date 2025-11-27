Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak, birçok ile kar uyarısı: İşte o iller...
Giriş Tarihi: 27.11.2025 18:26

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde Türkiye yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Bu kapsamda İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Bazı illere de kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım-2 Aralık tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu açıkladı.

Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI: 3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre cuma günü, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi.

Cumartesi günü aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu birçok ilde yağışların etkili olacağı belirtildi.

İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Pazar günü yurt genelinde ise yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya'da ise kar yağışı etkili olacak.

Pazartesi günü Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Gümüşhane ve Erzincan'da kar yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde ise yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Salı günü ise Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu

28 Kasım Cuma

29 Kasım Cumartesi

30 Kasım Pazar

1 Aralık Pazartesi

2 Aralık Salı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

