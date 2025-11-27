Haberler
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak, birçok ile kar uyarısı: İşte o iller...
Giriş Tarihi: 27.11.2025 18:26
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde Türkiye yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Bu kapsamda İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Bazı illere de kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...