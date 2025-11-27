Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul’a sağanak, birçok ile kar uyarısı: İşte o iller...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.