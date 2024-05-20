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Haberler Yaşam Metin Akpınar'ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:59

Metin Akpınar'ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun herkesi duygulandıran paylaşımı…

Metin Akpınar’ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. İkiz kardeşiyle olan görüntülerini ilk kez yayınlayan Nebioğlu, duygusal bir yazı da kaleme aldı.

Metin Akpınar’ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

SEVGİLİ SOFİ...
Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, paylaşımının altına şu notu yazdı: "Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamızın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın göz yaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikçe ağlıyorlardı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında çocukluk videolarını paylaştı.

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Metin Akpınar’ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

O anların fotoğrafları ve videoları yok. İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı

Metin Akpınar’ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım.

Metin Akpınar’ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!

Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı

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