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Metin Akpınar'ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:59
Metin Akpınar'ın kızı bu videoyu ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun herkesi duygulandıran paylaşımı…