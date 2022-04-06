Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:23

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da bir süredir tartışmalara konu olan ulaşım ücretlerine zam hakkında bugün yeni bir gelişme meydana geldi. İstanbul'da taksiden servise; otobüsten metrobüse kadar birçok ulaşımda toplu taşıma ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. %40 oranındaki zam akbil fiyatlarına yansıyacak. UKOME toplantıları sonucunda yapılan değerlendirmeler ile alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Bu noktada metro ücretleri, otobüs ücretleri ve metrobüs ücretleri yanıt aramaya başladı. Peki, metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 İETT akbil ücretleri…

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME nisan ayı toplantısında toplu ulaşıma %40 zam yapıldığını bildirdi. Buna göre serviste, akbilde, taksimetrede, dolmuş ve minibüste yeni fiyatlar geçerli olacak. Her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu ulaşımdaki fiyat artışı ardından metro, otobüs ve metrobüs ücretleri yanıt arıyor. 2022 İETT ücret tarifesi ile belli olan yeni fiyatlar zamlı olarak açıklandı. Peki, Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte cevabı…

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

2022 YENİ İETT ÜCRET TARİFESİ

Metro, Otobüs ve Metrobüs Ücretleri

Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı.

Aylık Akbil Ücretleri

Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL'DA ULAŞIMA %40 ZAM!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL

Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.

SON DAKİKA