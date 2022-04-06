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Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:23

Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022 İstanbul toplu ulaşım ücretleri ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da bir süredir tartışmalara konu olan ulaşım ücretlerine zam hakkında bugün yeni bir gelişme meydana geldi. İstanbul'da taksiden servise; otobüsten metrobüse kadar birçok ulaşımda toplu taşıma ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. %40 oranındaki zam akbil fiyatlarına yansıyacak. UKOME toplantıları sonucunda yapılan değerlendirmeler ile alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Bu noktada metro ücretleri, otobüs ücretleri ve metrobüs ücretleri yanıt aramaya başladı. Peki, metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 İETT akbil ücretleri…