MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (sav)'in doğumunun kutlandığı özel bir gecedir. Mevlid kelimesi, doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelir. Bu anlamıyla, Mevlid Gecesi, Peygamberimizin dünyaya gelişinin hatırlanıp sevgiyle anıldığı bir zaman dilimidir. İslam dünyasında, özellikle Rebiülevvel ayının onikinci gecesi, Mevlid Kandili olarak kabul edilip kutlanır.

Mevlid, Müslümanların Peygamber Efendimiz'i anma ve onun sünnetlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğu müstesna bir gecedir. Sünniler, Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinciye bağlayan geceyi Mevlid olarak kabul ederken, Şiiler ise 17. Rebiülevvel'i bu özel gün olarak kutlarlar. Her iki grup da bu geceyi, İslam'ın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Hz. Muhammed (sav)'in doğumunu ve İslam'ın gelişini kutlamak amacıyla dua ve ibadetlerle geçirir.

Mevlid Kandili, Müslümanlar için, Peygamberimizin hayatını ve öğretilerini daha iyi anlamak, onun örnek ahlâkını hayatlarına taşımak için bir fırsat sunar. Bu gece, birlik, kardeşlik ve İslam'ın barışçı mesajlarını yaymak adına da önemli bir zaman dilimidir.