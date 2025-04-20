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Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:54

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı. Bu yıl Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi mübarek gecelerin geride kalmasıyla Müslümanlar bu kutlu günde ibadetleri ve faziletleri yerine getirmek için sıradaki kandilin tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

İslam dünyasında bayramlar ve kandil geceleri, birlik ve dayanışmanın simgeleridir. Müslümanlar, bu kutlu zaman dilimlerinde ibadetlerine ağırlık verir, günahlardan sakınmaya ve kalp kırmamaya özen gösterirler. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünü hatırlatan önemli bir gecedir. Bu mübarek gece, Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, detaylar...

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025?
2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 tarihinde kutlanacak. Bu özel gece, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla tüm dünyada çeşitli dini etkinliklerle idrak edilecek.

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MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (sav)'in doğumunun kutlandığı özel bir gecedir. Mevlid kelimesi, doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelir. Bu anlamıyla, Mevlid Gecesi, Peygamberimizin dünyaya gelişinin hatırlanıp sevgiyle anıldığı bir zaman dilimidir. İslam dünyasında, özellikle Rebiülevvel ayının onikinci gecesi, Mevlid Kandili olarak kabul edilip kutlanır.

Mevlid, Müslümanların Peygamber Efendimiz'i anma ve onun sünnetlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğu müstesna bir gecedir. Sünniler, Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinciye bağlayan geceyi Mevlid olarak kabul ederken, Şiiler ise 17. Rebiülevvel'i bu özel gün olarak kutlarlar. Her iki grup da bu geceyi, İslam'ın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Hz. Muhammed (sav)'in doğumunu ve İslam'ın gelişini kutlamak amacıyla dua ve ibadetlerle geçirir.

Mevlid Kandili, Müslümanlar için, Peygamberimizin hayatını ve öğretilerini daha iyi anlamak, onun örnek ahlâkını hayatlarına taşımak için bir fırsat sunar. Bu gece, birlik, kardeşlik ve İslam'ın barışçı mesajlarını yaymak adına da önemli bir zaman dilimidir.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2025: Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?