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Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:32

Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihi merak ediliyor. Bu anlamlı gün HZ. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesini ifade ediyor. Ellerin semaya yükseleceği, duaların edilip, namazların kılındığı kandil gecesi için Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi mercek altına alındı. Peki, Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri!

Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

İslam toplumlarında asırlardır kutlanan Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi, rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid Kandili tarihi hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri!

Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

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Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın Kandil mi, ne kandili? İşte, 2024 Kandil tarihleri

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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